Porto de Manaus terá megaestrutura para transmissão de jogos do Brasil

Manaus/AM - Os amazonenses apaixonados por futebol terão várias opções de lugares para assistir à estreia da Seleção Brasileira na copa do mundo do Catar, nesta quinta-feira, 24. Uma dessas opções será o Porto de Manaus (Rodoway), onde será realizado o Manaus Fun Fest.

O evento, que terá entrada gratuita, conta com a participação de 28 atrações musicais locais, praça de alimentação e uma mega estrutura com um dos maiores telões do norte do Brasil.

Serão instalados banheiros, coberturas e bares em um área de cinco mil metros quadrados, que tem a capacidade de atender até 15 mil pessoas.

O espaço terá também decoração instagramável para que o público possa registrar cada momento e compartilhar nas redes sociais. Quem for ao local torcer pela seleção canarinho vai poder apreciar o pôr do sol no Rio Negro.

Durante os dias de jogos do Brasil, a segurança do Porto de Manaus será reforçada e contará com o apoio da Polícia Militar do Amazonas. Um posto de atendimento médico também será montado e uma ambulância ficará à disposição do público.

DATA DOS JOGOS

24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia - A partir das 13h00

28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça - A partir das 10h30

02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões - A partir das 13h00