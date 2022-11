Mais de 3 mil torcedores lotam 'Rua da Copa' em Manaus para assistir jogo do Brasil

Manaus/AM - Mais de 3 mil pessoas lotaram de verde e amarelo a rua Capitão Francisco Falcão, localizada no bairro São José II, zona Leste, na tarde desta quinta-feira (24), para assistir à estreia da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Qatar 2022.

A rua foi uma das habilitadas no edital “Ruas da Copa” para receber o apoio de serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão.

A partida entre Brasil e Sérvia, fechou a primeira rodada do Grupo G do Mundial, e terminou com o placar de 2×0. Na rua, também teve apresentação musical, sorteios e aulão de zumba.

Os outros quatro pontos que receberam estrutura para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira estão localizados nos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

As ruas estarão abertas para visitação, no horário das 9h às 21h. E, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita.