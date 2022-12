Holanda elimina EUA nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Holanda mostrou seu futebol e furou a defesa norte-americana logo aos 10 minutos do primeiro tempo, em finalização de Memphis Depay, que fez seu terceiro gol em Copas do Mundo, sem defesa para goleiro americano, Matt Turner: Holanda 1 x 0 EUA. A seleção europeia manteve a pressão e EUA tiveram dificuldade para chegar à meta adversária, mas conseguiram equilibrar o jogo e ofereceram perigo aos 41 minutos, quando o goleiro holandês, Noppert, espalmou a bola.

Doha/Catar – O Estádio Internacional Khalifa, em Ar-Rayyan, foi o palco do jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo entre Holanda e Estados Unidos neste sábado, dia 3. A partida começou bem para a seleção europeia que abriu o placar aos 10 minutos e fez mais dois, enquanto os americanos fizeram apenas um gol. O placar final foi de 3 a 1.

