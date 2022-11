Favorita, Argentina é derrotada pela Arábia Saudita

Doha/Catar - A partida válida pela primeira rodada do grupo C, entre Argentina e Arábia Saudita, que aconteceu no estádio Lusail, neste terça-feira, dia 22, foi emoção desde o início, com gols invalidados, pênalti e virada da seleção oriental, que conseguiu vencer uma das favoritas, a Argentina, pelo placar de 2 a 1.

No primeiro tempo do jogo, a Argentina teve três gols anulados e inaugurou o placar aos 9 minutos, em cobrança de pênalti feita por Messi, que colocou no fundo da rede adversária. Argentina 1x0 Arábia Saudita.

Na etapa final, a Arábia Saudita faz o gol de empate logo aos dois minutos, em bola perdida por Messi. O gol foi marcado por Al-Shehri. O jogo continua e sai um golaço da Arábia Saudita em jogada de Salem Al-Dawsari, o camisa 10 marcou aos 7 minutos e virou o placar: Argentina 1x2 Arábia Saudita.



Escalação

Argentina: 22 E. Martinez, 19 Otamendi, 13 Romero, 3 Tagliafico, 26 Molina, 5 Paredes, 7 De Paul, 17 Gómez, 10 Messi, 11 Di Maria, 22 L. Martinez

Arábia Saudita: 21 Alowais, 5 Abulayhi, 17 Altambakti, 13 Yasser, 12 Saud, 10 Salem, 8 Almaki, 23 Kanno, 11 Alshehri, 7 Salman, 9 Feras