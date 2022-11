Copa do Mundo: confira onde assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça, em Manaus

Manaus/AM - O Brasil vai enfrentar a Suíça, nesta segunda-feira (28), às 12h (horário local), na Copa do Mundo em Catar. A partida será transmitida simultaneamente em diversos pontos de Manaus.

A população poderá assistir ao jogo nas 'Ruas da Copa' que estão preparadas com enfeites, serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos, além de um telão nos respectivos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 03, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Falcão, no São José I, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

O jogo também será transmitido no Podium da Arena da Amazônia e os portões estarão abertos a partir das 10h. Além de atrações musicais, a população poderá atualizar as doses de vacina contra Covid-19. O acesso ao local será gratuito, com entrada pela avenida Constantino Nery e pela rua Flaviano Limongi.

O anfiteatro da Ponta Negra também será palco da transmissão do segundo jogo da seleção. O evento começa a partir das 11h, gratuito e vai contar com a participação das bandas de Forró Meu Xodó e D’Seven, além do DJ Daniel.

Outra opção será o Porto de Manaus (Rodoway), onde será realizado o Manaus Fun Fest, a partir das 10h30. O local contará com banheiros, coberturas e bares, além de uma decoração instagramável e os manauaras ainda poderão apreciar o pôr do sol no Rio Negro.