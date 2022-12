Bolas carregando? Entenda a tecnologia por trás da imagem que viralizou na Copa do Catar

As bolas, no entanto, precisam estar totalmente carregadas para funcionar corretamente. Além disso, a Al Rihla traz em seu design inovações na Copa do Mundo. Segundo a fabricante, a bola é a mais rápida da história. Esta estrutura permite que ela tenha uma velocidade significativamente maior durante sua trajetória no ar, mas sem perder a estabilidade, garantindo uma precisão nos chutes.

“Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology colocada na Al Rihla, bola oficial da Adidas, somos capazes de mostrar definitivamente nenhum contato de Cristiano Ronaldo na bola no gol de abertura do jogo”, diz o comunicado, enviado pela empresa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.