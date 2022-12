Argentina e Croácia se enfrentam hoje pela semifinal da Copa; veja horário

O gol anotado por Messi ajudou a 'estragar' uma data que era especial também para Modric. O atual capitão da Croácia fazia sua estreia na seleção e dividia o meio-campo com nomes como Niko Kovac e Niko Kranjcar. Outro personagem da atual seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni também esteve presente nesse amistoso de 2006, mas não como treinador. Naquela ocasião, o então lateral direito foi reserva de Ponzio e não saiu do banco.

Os principais e mais experientes astros argentinos e croatas ainda eram 'meninos' quando se enfrentaram em um amistoso, em 1° de março daquele ano, no St. Jakob-Park, na Basileia (SUI), que terminou com vitória dos argentinos por 3 a 2. O placar, inclusive, foi construído com um gol de Messi que ficou eternizado na carreira do camisa 10 argentino — 19 àquela altura. O tento anotado por 'La Pulga' foi o seu primeiro vestindo a camisa da seleção principal da Argentina.

