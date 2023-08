Austrália faz a festa da torcida e vence a França nos pênaltis

Your browser does not support the video tag.

Essa é a primeira vez que as Matildas chegam à semifinal da Copa do Mundo Feminina na história

Brisbane/Austrália - Em um confronto tenso e repleto de chances para ambos os lados, a Austrália viu o 0 a 0 persistir no placar até o fim da prorrogação, mas levou a melhor nos pênaltis e venceu a França por 7 a 6 neste sábado (12), em Brisbane, pelas quartas de finais da Copa do Mundo Feminina 2023, informou a Fifa*.

As Matildas aguardam agora pela vencedora de Inglaterra e Colômbia para conhecer a adversária da semifinal da próxima quarta-feira (16), em Sydney.

A despeito da forte pressão no estádio, o começo do jogo foi de domínio das Bleues, que levavam perigo, sobretudo, na bola parada. Foram pelo menos duas ocasiões de gol para as comandadas de Hervé Renard: primeiro com a artilheira Kadidiatou Diani, que aproveitou cochilo de Allana Kennedy para roubar bola e chutar à esquerda; e, na sequência, com Maelle Lakrar em oportunidade ainda mais clara após escanteio.

Austrália se anima

A Austrália demorou, mas, enfim, acordou perto do fim do primeiro tempo, tirando proveito da insegurança da goleira Pauline Peyraud-Magnin para assustar por mais de uma vez.

Em sua melhor oportunidade, Mary Fowler surgiu sozinha dentro da área depois de passe equivocado de Peyraud-Magnin. Mesmo com total liberdade, ela viu, contudo, a sua finalização ser bloqueada por Elisa de Almeida no último segundo.

A dinâmica continuou a mesma na volta do intervalo, com outra saída de bola precipitada de Peyraud-Magnin que Fowler novamente não conseguiu marcar.

Pressão australiana aumenta

A entrada da estrela Sam Kerr, que iniciou no banco, pôs ainda mais fogo em campo, com a pressão australiana escalando para o nível máximo. Faltava melhor pontaria na hora de concluir as jogadas, no entanto.

Foram tantos minutos de alta intensidade que as donas da casa acabaram cansando e viram a França voltar a crescer no fim da etapa final. Não o suficiente, ainda assim, para evitar a prorrogação.

No tempo extra, o ritmo no gramado abrandou um pouco, mas as francesas chegaram a tirar o grito de gol da garganta após cabeçada contra as próprias redes de Kennedy. O lance acabou anulado por empurrão de Wendie Renard no meio da confusão. A resposta das Matildas foi quase imediata, com Cortnee Vine aparecendo na pequena área e tirando tinta da trave.

Ataque francês

As Bleues partiram com tudo para o ataque depois da troca de lado e só não saltaram à frente do placar por um milagre - Vicki Becho, Grace Geyoro e Eugénie Le Sommer estiveram muito próximas de marcar.

O empate persistiu, levando o duelo para os pênaltis. Melhor, então, para a Austrália, que venceu por 7 a 6 nas cobranças e se garantiu entre as quatro melhores da competição.

O público presente foi de 46.461 torcedores.

Austrália 0 (7) x (6) 0 França - Quartas de final

Jogo sem gols

Essa é a primeira vez que uma partida da Austrália se encerrou em 0 a 0 na história da Copa do Mundo Feminina. Os seus 30 jogos anteriores viram a bola balançar as redes.

Jogadora destaque

Mackenzie Arnold (Austrália).

(*) Informações da Fifa