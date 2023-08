Torcedor invade campo na final da Copa Feminina e protesta sobre guerra na Ucrânia

A invasão ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo e paralisou a partida. As jogadoras permaneceram em campo, paradas, enquanto o jovem que protestava era detido. Em seguida, o jogo foi retomado sem maiores prejuízos.

Com uma camisa que trazia a foto de a face dividida de Vladimir Putin e Adolf Hitler e as frases “Liberdade para a Ucrânia” e “Stop Putler”, ele correu pelo campo e foi perseguido pelos seguranças.

