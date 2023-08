Suécia frustra Austrália, vence e fica com 3º lugar

Sydney/Austrália - Com um gol em cada tempo, a Suécia bateu a Austrália e ficou com o terceiro lugar, as suecas mantiveram o 100% pelo bronze ao vencerem todas as quatro vezes que disputaram, em quarto, as australianas encerram com a melhor campanha de sua história, informou a Fifa*

A Suécia fez valer a sua maior experiência e manteve o seu retrospecto em disputas de terceiro lugar: nas três vezes anteriores que disputou a medalha de bronze, se deu bem em todas elas (1991, 2011 e 2019). Pior para a Austrália, que viu frustrada a esperança de sua torcida por um prêmio de consolação e perdeu por 2 a 0 neste sábado (19), em Brisbane, pela Copa do Mundo Feminina.

A quarta posição é, ainda assim, a melhor campanha da história das Matildas, que nunca haviam superado as quartas de finais.

As escandinavas, por sua vez, garantem espaço no pódio pela quinta ocasião -- além dos quatro terceiros lugares, foram vice-campeãs em 2003. No ranking histórico, estão atrás apenas dos Estados Unidos (oito vezes entre as três primeiras).

Apoio das arquibancadas

Contando com o apoio maciço das arquibancadas, a Austrália até iniciou pressionando, mas foi a Suécia que levou verdadeiro perigo aos 26 minutos. Em cruzamento de Kosovare Asllani a partir da direita, Fridolina Rolfö pegou de cabeça na área e mandou a bola no travessão.

Não deu nem tempo das donas da casa se recuperaram do susto. No rescaldo do lance, a árbitra foi chamada ao VAR, que flagrou possível pênalti em Stina Blackstenius na origem da jogada. A infração foi confirmada, e Rolfö foi para a cobrança para abrir o placar.

A atacante do Barcelona é grande carrasca das australianas. Esse é o terceiro jogo consecutivo que ela balança as redes diante de Sam Kerr e companhia: fez dois gols na fase de grupos e outro na semifinal da Olimpíada de Tóquio 2020.

Tentativa de reação australiana

As co-anfitriãs até tentaram reagir, mas as suecas mantiveram a incrível marca de não ter sofrido um gol sequer durante o primeiro tempo em toda a sua campanha.

Na volta do intervalo, Asllani pegou lindo chute da entrada da área para ampliar aos 17 minutos, após passe da esquerda de Blackstenius. O ritmo do duelo, então, diminuiu e não houve qualquer chance mais clara de ambos os lados até o apito final.

Suécia em campo

Esse foi o 47º jogo da Suécia na história da Copa do Mundo Feminina. O país igualou a Alemanha em segundo lugar no maior número de partidas. Somente os Estados Unidos (54) entrou em campo mais vezes.

Destaque da partida

Fridolina Rolfö (Suécia).

Suécia 2 x 0 Austrália - Disputa do terceiro lugar

Gols: Fridolina Rolfö (SUE, 30') e Kosovare Asllani (SUE, 62')

(*) Informações da Fifa