Com mão na taça e gol de vantagem, Espanha 'aperta' inglesas na final da Copa Feminina

O gol foi marcado aos 28’ do primeiro tempo por Olga Carmona. A jogadora recebeu assistência de Caldentey e cravou a bola no canto da rede em um chute cruzado.

As seleções da Espanha e Inglaterra disputam a final da Copa do Mundo Feminina na manhã deste domingo (20), na Austrália. O primeiro terminou com vantagem da Espanha, que vem garantindo a taça com o placar de 1 a 0 sobre a adversária.

