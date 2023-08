Austrália elimina França nos pênaltis e está na semifinal da Copa Feminina

Na próxima fase, a Austrália enfrentará a vencedora do confronto entre Inglaterra e Colômbia, que ocorre hoje (12), nas semifinais do torneio.

Foi uma batalha árdua, mas a Austrália saiu vitoriosa sobre a França nos pênaltis, neste sábado (12), durante as quartas de final da Copa do Mundo feminina.

