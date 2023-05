Rafael Fernandez tem pena reduzida após ser condenado pela morte de Kimberly Mota

Manaus/AM - Rafael Fernandez teve a pena reduzida para 13 anos e 04 meses em regime fechado após ser condenado a 14 anos pelo assassinato da ex-Miss Manicoré, Kimberly Mota. O crime ocorreu no dia 11 de maio de 2020 e ele foi julgado pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri, em outubro de 2021.

A decisão pela redução da pena em 8 meses foi do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos após aceitar a alegação da defesa do réu de que houve um erro no cálculo final que definiu a pena de Rafael.

O julgamento de Rafael Fernandez durou dois dias e foi conduzido pela juíza titular da Vara, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, em outubro de 2021.