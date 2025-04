Renata é a 1ª jogadora a ganhar BBB após Casa de Vidro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renata, 33, foi a grande campeã do BBB 25, com 51,90% dos votos, sendo a primeira vencedora que passou pela Casa de Vidro.

Pela primeira vez na história do reality show da Globo, um participante que teve contato direto com o público venceu o programa. Renata foi escolhida para a Vitrine do Seu Fifi, dinâmica realizada em uma casa de vidro, construída em um shopping no Rio de Janeiro.

A primeira vez que a Casa de Vidro foi inserida no jogo foi durante o BBB 9. Desde então, a dinâmica aconteceu outras cinco vezes, sempre com intuitos diferentes, fosse para resgatar ex-participantes ou selecionar novos jogadores.

Entre todos os participantes que tiveram acesso a informações externas, praticamente nenhum chegou longe no jogo. Apenas Larissa Santos, do BBB 23, terminou em quarto lugar. Ainda que a sister não tenha participado de uma Casa de Vidro, ela fez parte de uma dinâmica similar, que aconteceu no meio do jogo.

VITRINE DO SEU FIFI

Mais votada pelo público, Renata entrou na Casa de Vidro no dia 13 de março. Ao longo de uma tarde inteira, a sister coletou inúmeras fofocas sobre seus colegas de confinamento.

Sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido com ela, a bailarina retornou para o confinamento no dia seguinte. Logo após sua chegada na casa, a cearense fez questão de peitar Aline e Joselma, duas participantes que seus fãs apontaram como falsas e venenosas.

Foi com as dicas do público que Renata conseguiu mirar nas pessoas certas durante as formações de Paredão. Por conta de sua nova visão e postura, ela eliminou nomes como Gracyanne Barbosa e Aline.