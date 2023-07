Recém-casada, saiba quem era a cigana de 14 anos morta com tiro no queixo

A cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi assassinada com um tiro no queixo em Guaratinga, na Bahia, e o principal suspeito do crime é o marido dela, um adolescente de 14 anos. Os dois se casaram há 2 meses.

Hyara era tiktoker e tinha 18 mil seguidores. A morte da jovem tem repercutido nos últimos dias.

Desde o dia do crime, o marido de Hyara está desaparecido junto com o pai e um terceiro homem. A adolescente foi socorrida por vizinhos, mas morreu no hospital.

“O marido dela efetuou um tiro à queima roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero”, disse um tio de Hyara ao jornal O Globo.

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso como suspeita de feminicídio.