Prefeito eleito ameaça eleitor da oposição com arma após cumprimento; vídeo

O caso ocorre em meio à crescente preocupação com violência política no Brasil, destacando a necessidade de reforçar a segurança pública e a responsabilidade de agentes eleitos.

De acordo com a Polícia Militar, após a troca de ofensas, Rogério saiu do carro com um garfo e tentou avançar contra o homem, que usou uma cadeira para se defender. Minutos depois, o prefeito eleito retornou ao local com um revólver, gerando pânico entre os presentes.

O prefeito eleito de Grupiara (MG), Rogério Honorato Machado (MDB), de 49 anos, ameaçou um eleitor da oposição com uma arma de fogo. O incidente, ocorrido no último domingo (29) foi registrado por um morador que passava pelo local. O vídeo viralizou na internet. Segundo a vítima, a confusão começou após um simples cumprimento, que teria irritado o político.

