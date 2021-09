Policial puxa arma ao ser cercado por manifestantes em invasão à Esplanada dos Ministérios

As imagens foram feitas por membros do grupo que fazem campana no local neste feriado de 7 de setembro. Eles derrubaram barreiras colocadas na entrada da Esplanada e provocaram confusões sucessivas durante toda a noite e madrugada.

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que invadiu a Esplanada dos Ministérios na noite desta segunda-feira (6), cercou um policial que fazia a segurança do perímetro.

