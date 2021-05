PC morre e passageiros de metrô são baleados em operação no Jacarezinho

Enquanto isso, bombas eram lançadas e traficantes eram vistos armados com fuzis pulando entre as lajes das casas sendo perseguidos por policiais.

Por conta do tiroteio, muitos moradores entraram em pânico e até que estava a caminho do trabalho voltou correndo para casa para tentar se proteger.

Entre os baleados estão dois policiais militares e dois passageiros de um metrô que passava pela área no momento do confronto.

Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes deixou um policial civil morto com um disparo na cabeça, e quatro pessoas feridas na favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (6).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.