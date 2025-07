Mulher tem rosto desfigurado após ser espancada com 60 socos do namorado em Natal

Juliana Garcia dos Santos ficou com o rosto desfigurado após ser espancada com 60 socos do namorado, identificado como Igor Eduardo Cabral. O crime ocorreu neste sábado (26), dentro do elevador do prédio onde ela mora em Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte.

As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do elevador. Nas imagens, o casal começa a discutir e quando a porta fecha, o homem começa a desferir socos na mulher até ela ficar completamente ensanguentada e com o rosto desfigurado em decorrência do espancamento.

O segurança do prédio acompanhou as agressões pelo monitoramento e acionou a polícia. Quando o elevador chegou no térreo, Igor foi contido pelos moradores até a chegada da polícia. Ao ser questionado sobre o crime, o suspeito informou que sofre de claustrofobia.

Juliana foi socorrida e encaminhada para um hospital. Ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e vai ser submetida a uma cirurgia ainda esta semana.