Mulher dá à luz durante show do Metallica em Curitiba

Porém em meio ao show o pequeno Luan resolveu nascer. “Quando que eu iria imaginar que estaria no show do @metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, no Couto Pereira ao som de Enter Sandman?”, escreveu a tatuadora após o nascimento do filho.

Grávida de 39 semanas, a mulher compartilhou em suas redes sociais a chegada no local da apresentação da banda e brincou com a “ousadia”. Quem é que disse que eu não vinha?”, escreveu.

