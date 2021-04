Leo Picon é acusado por internautas de transfobia; entenda

O influenciador digital, Leo Picon, acabou se envolveu em uma polêmica, neste sábado (10). Ele gravou stories em sua conta do Instagram para interagir com os fãs e seguidores, no entanto, o influencer causou constrangimento entre os seguidores e admiradores após chamar uma mulher trans de homem.

De acordo com o UOL, Leo foi questionado se já havia ficado com homem. Ele informou que sim, mas deu uma justificativa que não agradou os internautas. “Em 2015, beijei um homem em Madrid. Estava com Gil Cebola, Jota Amâncio, Alvaro Costa e Neymar Pai”, disse Picon.

“Aí eu beijei o transexual mais famoso da Espanha numa balada sem saber que era um trans. Aí me contaram e eu fiquei triste por ter sido enganado. Mas foi legal. Valeu a pena, Recomendo", declarou o blogueiro.

Os internautas repudiaram o comentário de Leo Picon e o acusam de ser transfóbico. Ele deletou o Stories do perfil: