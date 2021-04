Nascidos em março recebem auxílio emergencial neste domingo

A primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial será depositada, neste domingo (11), para 2,45 milhões de beneficiários do programa nascidos em março. O repasse passará dos R$ 511 milhões, conforme o Ministério da Cidadania. O saque em dinheiro para o grupo só poderá ser realizado a partir do dia 10 de maio.

Até a liberação da retirada em espécie, o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

O calendário dos novos pagamentos do auxílio emergencial é dividido em quatro ciclos, de créditos e saques. Os débitos da primeira parcela seguem até 30 de abril, quando o benefício será disponibilizado para os nascidos em dezembro. Os beneficiários do Bolsa Família, por sua vez, começaram a receber a nova rodada do auxílio emergencial no dia 16 de abril, de acordo com o calendário habitual do programa assistencial.

A nova rodada terá quatro parcelas, de abril a julho, com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. O total de beneficiados atingirá 45,6 milhões.