2,3 milhões de brasileiros receberão SMS para devolver auxílio indevido

De acordo com o governo, na primeira tentativa, foram recuperados R$ 47 milhões. A expectativa do Poder Executivo era recuperar R$ 1,57 bilhão.

Em dezembro, 1,2 milhão de pessoas receberam as mensagens informando que elas deveriam devolver o benefício ou contestar o cancelamento, mas, segundo os dados oficiais, somente 30.370 fizeram a devolução, isto é, 2,4% do público-alvo.

Cerca de 2,38 milhões de brasileiros devem receber mensagens SMS do governo federal para devolver auxílio emergencial recebido de forma indevida durante a pandemia da Covid-19 no ano passado. De acordo com o Sistema Globo, o governo não informou quanto espera conseguir de volta com a medida.

