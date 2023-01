Larissa se descuida e mostra demais em banho com Bruna Griphao

Ela foi a primeira a sofrer com a gafe nesta edição do reality, apenas um dia após a estreia. As sisters haviam acabado de ser eliminadas da primeira prova de imunidade, e tentaram ajudar uma a outra a se cobrir no chuveiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa é estreante numa das tradições mais indesejadas do Big Brother Brasil. Nesta terça (17), durante um banho com sua dupla, Bruna Griphao, a sister acabou deixando os seios à mostra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.