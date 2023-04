Justiça proíbe ‘Macaco Júlio’ de ficar sob guarda de quem o resgatou

Manaus/AM - A 7ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal, no Amazonas, indeferiu a antecipação de tutela que objetivava impedir que o IBAMA procedesse o envio do macaco chamado “Júlio” para outro local ou mesmo sua soltura até a apreciação do mérito da ação principal. A requerente afirma ter resgatado o macaco, ao qual deu o nome de Júlio, há 13 meses em uma casa no interior e que criou fortes laços com o animal tratando-o com zelo e cuidado.

Saiba mais em: https://www.amazonasdireito.com.br/macaco-julio-e-impedido-de-ficar-sob-a-posse-de-resgatador-pela-justica-federal/