Homem tem cabeça rasgada após sofrer ataque de onça

Testemunhas contaram que a vítima foi surpreendida pelo animal e que, ao tentar se defender, sofreu ferimentos graves tendo a cabeça rasgada e as costas arranhadas pelas garras da onça. O animal foi morto com tiros de espingarda.

Um homem teve a cabeça rasgada após sofrer ataque de uma onça. O caso repercutiu nas redes sociais e teria acontecido nesta sexta-feira (07) no município de Marabá, no Pará.

