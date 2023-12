Homem consegue medida protetiva contra ex-namorada que o perseguia

Por entender que havia indícios do crime de stalking — previsto no artigo 147-A do Código Penal —, a juíza Vanessa Aparecida Pereira Barbosa, da 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto (SP), concedeu medida cautelar em favor de um homem perseguido pela ex-namorada. Leia mais em Amazonas Direito.

