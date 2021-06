'A gente já sabia o final dele', diz tia sobre a morte de Lázaro Barbosa

Mesmo perdendo um familiar, Maria destaca que com a morte do serial killer, as pessoas agora “viverão em paz”, já que toda a população estava aterrorizada com os crimes cometidos pelo sobrinho e pelos ataques constantes que ele estava protagonizando nos últimos dias em Goiás.

Zilda conta que aguardava atendimento em uma empresa de energia, quando viu a notícia da morte e o corpo do sobrinho sendo carregado por policiais. Ela tentou entrar em contato com a irmã logo em seguida, mas o telefone da mãe de Lázaro estava desligado.

"A gente já sabia o final dele, depois de tudo isso, mas a gente fica abalada do mesmo jeito. Ele aprontou muito, cometeu crimes, mas é do nosso sangue. Em um momento da vida ele foi uma pessoa querida, então a gente sente", declarou ao G1.

