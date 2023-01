Gata solta em mata por bombeiros após ser confundida com jaguatirica é encontrada

A gata da raça Bengal, solta por bombeiros após ser confundida com uma jaguatirica, foi encontrada, nesta terça-feira (10), por um grupo que ajudava nas buscas em uma área de mata do Belvedere, no bairro da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Familiares do tutor da gata, Rodrigo Calil, e membros da Organização Não Governamental (ONG) Grupo de Resgate Animal, fizeram as buscas durante todo o dia em busca do animal.

"Massinha", nome da gata de raça Bengal, avaliada em R$ 7 mil, havia sido solta no matagal após ser capturada pelos bombeiros. Segundo os militares, a equipe foi acionada por moradores do condomínio onde Calil mora, com informações sobre uma "onça" que estava solta no local.

Quando a equipe chegou no condomínio, percebeu que "não se tratava de uma onça, mas de um gato aparentemente gato-do-mato". Em seguida, o gato foi capturado e solto em uma região de mata.

Calil, que é veterinário, foi informado na porta do condomínio de que seu gato havia sido levado pelos bombeiros. Ele criticou a ação dos militares. "Ela deveria ter sido levada para o Ibama e passado, no mínimo, por uma microchipagem porque ela tem um microchip com todos os meus dados. Foi um dia surreal, um dia que fiquei indignado com vários erros sucessivos, um dia de exaustão. Minha filha chorou muito e pediu para voltar ao local durante a noite. A madrinha dela escutou a gata e voltamos com a câmera térmica", disse Rodrigo.