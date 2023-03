Fred diz que Di Ferrero aguçou seu 'lado bissexual' durante festa com Nx Zero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Fred fez uma confissão na manhã deste sábado (18) no BBB 23 (Globo). O brother contou que ficou balançado pela presença de Di Ferrero, vocalista do Nx Zero, banda que se apresentou durante a festa que se desenrolou durante a última madrugada.

"O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado", afirmou o ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Ele é gato", concordou o ator Gabriel Santana, que se declarou bissexual no começo do programa.

O intérprete do Renato da novela "Pantanal" (também da Globo), contudo, disse que ficou de olho em outro integrante da banda. "Você viu o baixista?", disse, referindo-se a Conrado Grandino. Fred apenas confirmou com a cabeça, ao que o ator emendou: "O baixista é muito gato".

Fred ainda completou dizendo que Di Ferreiro "mexeu com ele". "Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho, e eu estava confundindo as paradas", disse. "Eu não estava levando para um lado de brother."

O Nx Zero anunciou em fevereiro que reuniria sua formação clássica para uma turnê de reencontro, que começa em maio. Em 2017, os integrantes haviam anunciado um hiato, sem previsão de volta, para que cada um pudesse se dedicar a seus projetos individuais.