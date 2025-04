Filho de piloto morre três dias depois do pai após grave acidente em SP

Bento Imamura, de 7 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (8), após permanecer internado por três dias no Hospital das Clínicas de Marília (SP). O garoto era filho de Eduardo Imamura, 35, piloto da Fórmula 1600, que morreu em um grave acidente de carro no último sábado (5), na Rodovia Transbrasiliana, no interior de São Paulo.

