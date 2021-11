Estudo revela que amamentação pode reduzir risco do câncer de mama

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan é uma unidade do governo do Pará, gerenciada pela pró-saúde desde 2018, com atendimentos de média a alta complexidade, de forma gratuita por meio do SUS. O hospital está localizado na rua José Pinheiro Rodrigues, n° 258.

O estudo recomenda ainda que a mulher deve realizar exames preventivos e, que após os 40 anos, é aconselhado a ida anualmente ao médico para realização de exames de rotina, para a prevenção de um diagnóstico precoce. Para o coordenador de enfermagem do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Geovanny Magalhães, ressalta a importância do acompanhamento periódico.

