Em 24h, polícia recebe cerca de mil denúncias sobre paradeiro de Lázaro

De acordo com o G1, o disque-denúncia começou a funcionar no domingo (20) para tentar prender o suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Em nota, a secretaria informou que as buscas estão avançando e que o cerco está fechando contra Lázaro.

Em 24 horas, a polícia recebeu cerca de mil denúncias informando sobre o paradeiro do serial killer Lázaro Barbosa. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) informou que a maioria era falsa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.