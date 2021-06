Filha de Olavo de Carvalho se filia ao PT e quer disputar eleição

Heloisa de Carvalho, filha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se filiou ao PT nesta segunda-feira (21). A informação foi compartilhada nas redes sociais.

"Em homenagem à minha primeira dose da vacina da Covid-19 e ao aniversário do [vereador] Eduardo Suplicy, que sou fã e sempre votei, resolvi me filiar hoje", diz à reportagem. Ela afirma que recebeu a primeira dose do imunizante da AstraZeneca.

De acordo com a Folha de São Paulo, Heloisa, 51, afirma que tem a pretensão de concorrer em 2022 ao cargo de deputada estadual em Atibaia (SP), cidade em que mora. E conta que em 2020 chegou a ser procurada por partidos como o PSL e o PDT.

"Toda a minha motivação política é para combater o obscurantismo bolsonarista", diz ainda. "Tenho muitos amigos no PT. Conheço o Lula pessoalmente, tenho afinidade com as pautas, as lutas e as pessoas.", disse.

Heloisa é moradora de Atibaia há mais de 30 anos. Ela é vizinha da casa onde o PM aposentado Fabrício Queiroz foi preso, em junho de 2020. Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que defende Jair Bolsonaro.