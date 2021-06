Barroso se reúne com deputados da comissão do voto impresso

Durante o encontro, Barroso e técnicos do tribunal apresentaram os mecanismos de auditoria das urnas eletrônicas e a sala-cofre do TSE, local onde estão os supercomputadores que fazem o processamento dos dados da votação.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, se reuniu hoje (21) com deputados federais para apresentar o funcionamento do sistema eletrônico de votação. O convite aos parlamentares foi feito após Barroso participar, na semana passada, de audiência na Câmara dos Deputados para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019 que pretende implantar o voto impresso nas eleições brasileiras.

