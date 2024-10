Corpo de Bombeiros é acionado para socorrer criança no 'Dia do Cabelo Maluco'

Em decorrência do incidente, o Corpo de Bombeiros emitiu uma série de recomendações para garantir a segurança das crianças durante atividades semelhantes. A corporação aconselha a evitar o uso de colas de alta resistência, que podem causar ferimentos no couro cabeludo.

Na última sexta-feira (11), em Parnaíba, Piauí, uma criança precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após participar do "dia do cabelo maluco". Os socorristas foram chamados para remover objetos e resíduos de cola que ficaram presos na cabeça do menino.

