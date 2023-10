Controladores aéreos de 23 aeroportos entram hoje em greve

- Guarulhos (SP) - Viracopos (SP) - Bauru (SP) - Ribeirão Preto (SP) - Presidente Prudente (SP) - Vitória (ES) - Pampulha (MG) - Uberlândia (MG) - Uberaba (MG) - Macaé (RJ) - Jacarepaguá (RJ) - Santos Dumont (RJ) - Brigadeiro Lysias Rodrigues (TO) - Santa Genoveva (GO) - Joinville (SC) - Internacional de Navegantes (SC) - Jorge Amado (BA) - Internacional de João Pessoa (PB) - Governador José Richa (PR) - Internacional de Santarém (PA) - João Correa Da Rocha (PA) - Teresina (PI) - Alberto Alcolumbre (AP).

Em um comunicado oficial do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), os trabalhadores informaram que as atividades serão paralisadas em 1h (de 7h às 8h) nos sete primeiros dias. Se não houver acordo, na próxima segunda (16), a greve será em dois períodos de greve (de 7h às 8h e 18h às 19h).

