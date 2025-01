Concurso 2822: Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

O próximo concurso da Mega será realizado no sábado (1º). As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica.

Os números sorteados foram: 29 - 39 - 46 - 47 - 53 - 56. Um total de 13 apostas com 5 acertos irão receber R$ 126.372,19. Outras 1.287 apostas com 4 acertos irão levar R$ 1.823,55.

O concurso 2822 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo, não registrou apostas vencedoras no prêmio principal. O valor subiu para R$ 10 milhões.

