'Completamente opressor', diz Cezar sobre discussão com Ricardo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar e Bruna Griphao conversaram sobre a discussão que o enfermeiro protagonizou com Ricardo no último Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo).

Bruna foi ouvir o lado de Cezar, e opinou sobre os excessos do brother na discussão.

BRUNA: "Ele te atacou, você atacou de volta, ficou desproporcional. O que eu não achei legal foi você usar o desequilíbrio dele e dizer: 'Vai procurar um psiquiatra', porque eu não acho isso legal nem aqui, nem lá fora. É uma coisa que eu tô te dando pra você refletir. Se você achou que não foi nada de mais, tá suave. Mas eu achei pesado"

CEZAR: "Acho que, a partir do momento em que ele é diagnosticado, eu usar isso pra agredi-lo é uma coisa. Até onde eu sei, ele não tem diagnóstico. O que eu falo de desequilíbrio é que ele é uma pessoa agressiva, não tem um senso. Todas as ações dele aqui dentro, quando ele acha que tá contrariado ele parte pra cima pra brigar. Isso pra mim é desequilíbrio, é um cara que não tem equilíbrio mental"

BRUNA: "Eu tô falando que é sobre a palavra e o que a palavra carrega. No quesito de doença mental, fragilidade. Assim como é pesado eu chamar o Cristian de psicopata"

CEZAR: "Acho que você tá tendo dois pesos e duas medidas. O que ele falou, você desconsiderou tudo. Ele usou as minhas fragilidades. Eu não sabia que ele tinha esse trauma em relação a isso. Falei com ele a partir daquilo que eu vejo de ações dele. Até onde eu sei, ele não tem um transtorno mental, se ele tivesse, ele não estaria aqui dentro da casa. Vejo atitudes dele que são atitudes extremas, o desequilíbrio dele é porque ele é agressivo. Da mesma forma que ele me agrediu, me acusou com palavras... Todos os momentos que ele foi falar comigo, ele foi completamente opressor"

BRUNA: "Eu também acho que ele errou. Eu só tô dando minha opinião, não quero comprar a briga de nenhum dos lados. Acho só que essa palavra não soou legal, se você não acha, tá tudo certo. Como acho que ele te ofendeu de outras maneiras e não foi legal. Nem troquei muito essa ideia com ele, mas ele lance do desequilíbrio é uma fragilidade dele. Não tem quem tá mais certo ou mais errado"

CEZAR: "O que eu não quero é isso, julgamento das pessoas. Eu não tenho necessidade de voltar a falar com ele, foi pro pessoal e não tenho vontade. Mas não gosto desse clima. O problema não sou eu, tá com ele, e tem que ver a forma que ele vai aceitar"