Nicácio cogita desistir do BBB 23

Fred desabafou sobre se sentir rejeitado, e ter medo até de pedir desculpas por acharem que ele está "planejando" algo. O médico também temeu não poder fazer nada para mudar as opiniões do elenco sobre ele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio chorou nesta quarta-feira (15) no BBB 23 (Globo) e pensou em desistir do programa. Em conversa com Aline Wirley, o médico disse não saber mais se vale a pena.

