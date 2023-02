Cristian diz para Bruna que Key tem ciúmes de Larissa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristian chamou Bruna Griphao para conversar após ter seu jogo duplo descoberto pelos brothers no BBB 23 (Globo).

Durante a conversa na área externa, o empresário afirmou que se perdeu no jogo e revelou que Key Alves tem ciúmes de Larissa, melhor amiga da atriz na casa, com Gustavo e, por isso, a sister era alvo da atleta.

BRUNA: "Você disse que o voto da Key ia ser na Larissa."

CRISTIAN: "Paulinha ou Larissa. O voto ia ser o na Larissa, na Larissa ou na Paulinha porque a Key tem ciúmes da Larissa com o Cowboy."

BRUNA: "Ciúmes da Larissa com o Cowboy? Por quê? Então ela tem meu também. Na Larissa? Por que? A Larissa tá namorando o Fred. Não faz sentido isso."

CRISTIAN: "De você acho que não.... Mas é."

Cristian também explicou que não se aproximou do grupo de Bruna, Amanda e Cara de Sapato na casa para tirar informações.

CRISTIAN: "Eu vi pessoas articulando contra mim dentro do meu próprio grupo. Então como vai ficar confortável nisso aí? Sabendo que eu podia estar muito confortável atrás das pessoas. O grupo ficou chateado, e começaram. Ah, se o Cristian votar no Fred, acabou o grupo. Mas eu não conseguia ficar mais nisso... E comecei a me aproximar de vocês, a ideia de aliado tava muito mais forte com vocês do que com meu grupo. Contigo, Paulinha, Amanda, Sapato..."

BRUNA: "O que você falava com a Paulinha que não falava comigo? Eu não consigo entender."

CRISTIAN: "Muita coisa. Eu falava muito mais de jogo com a Paulinha do que contigo, quantidade de votos, quem ia votar em quem... Por isso que o Fredão ficou maluco, ele achava que a gente tava articulando voto nele, mas, na verdade, ela tava me contando quem ia votar nele."