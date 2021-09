Com incentivo de Bolsonaro, protestos e ataques ao STF seguem pelo Brasil

Em São Paulo, onde Jair deve comparecer, uma multidão lotou a Avenida Paulista com cartazes pedindo intervenção militar e fazendo duras críticas aos membros do STF.

No Rio de Janeiro, populares tomaram a orla de Copacabana, vestidos com camisas do Brasil e carregando bandeiras. Eles entoaram o hino nacional e gritavam palavras de incentivo a Bolsonaro.

