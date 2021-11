Coelho embarca em voo com escolta policial após briga em aeroporto

Final feliz para o coelho. Após uma grande confusão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última quinta (18) entre os donos do animal e funcionários da companhia aérea KLM, o coelho conseguiu embarcar para Dublin, na Irlanda, nesta sexta (19). O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais na noite de ontem.

O animal embarcou com escolta policial após os donos conseguirem uma liminar na Justiça. Os donos do coelho já havia obtido uma primeira liminar para a viagem, mas mesmo assim foram impedidos de embarcar com o pet causando a confusão.

Após a briga em meio ao saguão, a companhia aérea informou que houve uma falha de comunicação. “Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência. Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho”, informaram.