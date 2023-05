Casal é preso ao ser flagrado com bebê desaparecido há 8 dias

Um bebê de 2 anos que estava desaparecido em Florianópolis (SC), foi encontrado pela polícia dentro do carro de um casal em São Paulo na noite dessa segunda-feira (8).

Nicolas Areias Gaspar, 2, estava sendo procurado desde o dia 30 de abril, quando a família registrou o sumiço. No momento da prisão, Roberta Porfírio, 41, alegou que a mãe de Nicolas o havia doado e apresentou a certidão de nascimento da criança.

A suspeita disse ainda que estava indo junto com o marido, Marcelo Valverde, 52, e o menino para um fórum legalizar a situação. O casal foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de pessoas.

A polícia chegou até eles após rastrear o carro com placa adulterada que deixou o estado no mesmo dia em que Nicolas sumiu. A partir daí, Roberta passou a ser monitorada até ser abordado no Tatuapé, em São Paulo.

A mãe de Nicolas também deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. No dia do desaparecimento, o bebê estava com ela, mas logo em seguida, a mulher deu entrada na UTI de um hospital em Florianópolis. Ela deixou a UTI na tarde de ontem, mas segue internada.