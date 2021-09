Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de carro em Belo Horizonte

O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto dentro de um carro, na madrugada desta segunda-feira (27), na região Oeste de Belo Horizonte. Ele estava no banco do motorista e o veículo era alugado.

Ele tinha sangramentos no nariz e na boca. O carro foi encontrado parado no meio da via, de uma das principais avenidas da capital mineira.

Os instrumentos usados na apresentação do cantor também estavam no carro. De acordo com o G1, a polícia disse que há indícios que a causa da morte tenha sido provocada por overdose.