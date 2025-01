BBB 25: Sisters reclamam de Diogo e sua mãe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Almeida, 40, e sua mãe, Vilma, 68, foram alvo de uma reclamação das irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33, dentro do BBB 25 (Globo).

As duas reclamam que o ator e a estudante de Nutrição não deixam os outros membros da Xepa cozinharem. "A Camilla e a Thamiris, depois que nós saímos, comentaram que, quando estavam na Xepa, o Diogo e a dona Vilma não deixavam ninguém cozinhar", contou Renata, 32, para Eva, 31.

Renata, entretanto, deixou claro que não vai tomar as dores das duas irmãs com Diogo e Vilma. "Eu não vou me meter em uma percepção individual. Essa é uma briga das meninas.

A bailarina frisou que sempre teve uma ótima relação com o galã de "Amor Perfeito" (Globo) e a mãe dele. "Todas as minhas trocas com o Diogo e com a dona Vilma foram boas. Eu adoro eles!"