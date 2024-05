Anvisa suspende lotes do detergente Ypê por risco de contaminação

Essa suspensão abrange todas as variantes do detergente fabricadas entre julho e dezembro de 2022.

A medida foi divulgada na resolução 1.726 do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (7), tem como objetivo proteger a saúde pública diante do risco de contaminação microbiológica dos produtos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.