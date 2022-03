Anac autoriza transporte de coelhos na cabine do avião

Mesmo com autorização, o casal foi barrado ao tentar embarcar com o animal. Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra os envolvidos trocando ameaças e palavrões. Após os donos do coelho conseguirem uma liminar na Justiça o casal conseguiu embarcar com o animal, e, com direito a escolta policial.

Em novembro de 2021, uma grande confusão foi registrada no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após um casal ser impedido por funcionários de embarcar com um coelho.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou companhias aéreas, brasileiras e estrangeiras, operando no Brasil, a transportar coelhos na cabine do avião.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.