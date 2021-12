Amigos se unem e fazem aposta única de R$ 22 mil na Mega da Virada

Um grupo de amigos se uniu para fazer um bolão em Corumbá (MS). Cerca de 98 pessoas fizeram juntas uma aposta única no valor de R$ 22.510,50 - a aposta máxima de 15 números na Mega-Sena da Virada, que está com o valor de R$ 350 milhões. Segundo a Caixa, esse é o maior prêmio da história do concurso. O fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos, é o responsável por organizar o grupo para fazer a aposta. Ele explicou que já realizou esse tipo de bolão. “Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter uma cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”, disse Ademir ao G1 do Mato Grosso do Sul. Ele contou que, os sorteios renderam mais de R$ 1,4 milhão em prêmios desde 2011. Como quando faturou R$ 1,1 milhão na Quina de São João em 2019, que rendeu R$ 11 mil para cada apostador do bolão. “Temos um bolão anual, jogamos sempre 15 números, o que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50, temos muita chance de conseguir. Pela minha experiência em apostas, chuto que teremos sete ganhadores, o que dá R$ 50 milhões para cada”, disse.

