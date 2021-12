Últimos dias para apostar na Mega da Virada; Prêmio de R$ 350 milhões não acumula

O prêmio do concurso 2.440 da Mega da Virada está estimado em R$ 350 milhões e não acumula. O valor é considerado pela Caixa como o maior prêmio já pago na história do sorteio, que vai acontecer na próxima sexta (31). As apostas podem ser feitas até o dia 31 às 17h (horário de Brasília) em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa, ou pela internet no site oficial da Caixa. Já os clientes que possuem acesso ao internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone. É possível jogar de 6 números, que custa R$ 4,50, a 15 números, que custa R$ 22.522,50. A probabilidade de ganhar na Mega da Virada com a aposta simples é de uma em 50 milhões, já com a aposta de 15 números as chances mudam para 1 em 10.003, de acordo com a Caixa.

